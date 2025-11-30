На Хмельниччине школьница звонила учителю и материлась в трубку — мать заплатит 850 гривен штрафа

Суд установил, что несовершеннолетняя школьница совершала хулиганские звонки педагогу, а мать не выполняла родительских обязанностей.

На Хмельниччине суд оштрафовал мать, дочь которой вместе с ровесниками звонила учителю и оскорбляла его. Постанову по делу №688/5638/25 вынес Шепетовский городско-районный суд Хмельницкой области.

Согласно материалам дела, женщина ненадлежащим образом контролировала поведение своей несовершеннолетней дочери, которая в октябре 2025 года вместе с другими подростками совершала телефонные звонки учителю лицея. Дети сначала молчали в трубку, позже — употребляли нецензурную лексику, оказывали психологическое давление и звонили супруге педагога. Суд признал, что инициатором этих действий была именно дочь.

Суд установил, что мать не обеспечила надлежащих условий воспитания ребенка, не занималась ее развитием и не контролировала поведение, что привело к совершению ребенком противоправных действий, имеющих признаки мелкого хулиганства.

Женщина на заседание не явилась, но подала заявление о рассмотрении дела без нее, признала вину и искренне раскаялась.

С учетом обстоятельств суд назначил ей штраф в размере 850 грн (50 необлагаемых минимумов), а также обязал уплатить судебный сбор — 605,60 грн.

