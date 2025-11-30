  1. В Україні

У Києві на Оболоні знайшли уламки дрона із вибуховими пристроями, фото

13:55, 30 листопада 2025
Правоохранители обмежили доступ до лісового масиву та проводять контрольований підрив знайдених вибухових елементів.
У Києві на Оболоні знайшли уламки дрона із вибуховими пристроями, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лісовому масиві Оболонського району Києва правоохоронці виявили уламки безпілотника, до яких були прикріплені вибухові пристрої. Про це повідомляє столична поліція.

Поліція тимчасово обмежила доступ до території. На місці працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проведуть контрольований підрив небезпечних боєприпасів.

У відомстві попереджають: вибухи, які найближчим часом можуть почути мешканці району, безпечні та відбуваються в рамках робіт фахівців.

Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними. Якщо містяни помітять предмети, подібні до тих, що були знайдені (зовні схожі на елементи БпЛА чи вибухових механізмів), не можна наближатися чи торкатися — вони можуть здетонувати в будь-який момент.

У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Київ шахеди дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]