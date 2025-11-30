Петиція за проспект імені Кличка не набрала голосів
13:37, 30 листопада 2025
За місяць зібрано лише 457 підписів із 6000 необхідних.
Фото: petition.kyivcity.gov.ua
Петиція на сайті Київської міської ради про перейменування проспекту Маршала Рокосовського на проспект Віталія Кличка не набрала потрібної кількості голосів для розгляду.
Подана 1 листопада, станом на 30 листопада вона зібрала 457 підписів замість необхідних 6000.
Автор посилався на закони про географічні назви та про засудження комуністичних і нацистських режимів, а також на необхідність дерусифікації топоніміки столиці.
На його думку, ім’я Віталія Кличка як чемпіона світу з боксу, громадського та політичного діяча сприятиме позитивному іміджу Києва.
