Петиция за проспект имени Кличко не набрала голосов

Петиция на сайте Киевского городского совета о переименовании проспекта Маршала Рокосовского в проспект Виталия Кличко не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Поданная 1 ноября, по состоянию на 30 ноября она собрала 457 подписей вместо необходимых 6000.

Автор ссылался на законы о географических названиях и об осуждении коммунистических и нацистских режимов, а также на необходимость дерусификации топонимики столицы.

По его мнению, имя Виталия Кличко как чемпиона мира по боксу, общественного и политического деятеля будет способствовать положительному имиджу Киева.

