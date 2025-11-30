  1. У світі

Адміністрація Трампа запустила розділ для «викриття» ЗМІ на сайті Білого дому

13:01, 30 листопада 2025
Трекер критикує «упередженість» та «фейкові новини».
Адміністрація Трампа запустила розділ для «викриття» ЗМІ на сайті Білого дому
Фото: The Guardian
Адміністрація президента США Дональда Трампа відкрила на сайті Білого дому новий розділ «Вводить в оману. Упереджено. Викрито» для публічної критики «незручних» ЗМІ та журналістів. Про це пише The Guardian.

У верхній частині сторінки розміщено заголовок із назвами видань. Boston Globe, CBS News та The Independent названі «медійними порушниками тижня» за нібито неточне висвітлення висловлювань Трампа щодо шести демократів, які опублікували відео з закликом до військових не виконувати незаконні накази.

Трамп звинуватив законодавців у «підбурюванні, що карається смертю» та опублікував заяву з фразою «повісити їх». Сайт стверджує, що це «підривна» інтерпретація, а всі накази Трампа були законними.

«Зала ганьби» для ЗМІ

Розділ містить базу даних статей із пошуком за журналістами. Кожну історію класифікують як «упередженість», «недбалість» чи «лівацьке божевілля».

Лідером є Washington Post, за нею — MSNBC (MS Now) та CBS News. Серед прикладів — стаття Washington Post про скасування класифікації свастики та петлі як символів ненависті в Береговій охороні США, яке швидко скасували після публікації.

Окрім тих, хто визначений як щотижневі порушники, на сторінці Білого дому також перераховані Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico та Axios серед довгого списку видань, які звинувачуються в упередженості або дезінформації.

США ЗМІ Дональд Трамп медіа

