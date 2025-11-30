Администрация Трампа запустила раздел для «разоблачения» СМИ на сайте Белого дома

Трекер критикует «предвзятость» и «фейковые новости».

Администрация президента США Дональда Трампа открыла на сайте Белого дома новый раздел «Вводит в заблуждение. Предвзято. Разоблачено» для публичной критики «неудобных» СМИ и журналистов. Об этом пишет The Guardian.

В верхней части страницы размещен заголовок с названиями изданий. Boston Globe, CBS News и The Independent названы «медийными нарушителями недели» за якобы неточное освещение высказываний Трампа в отношении шести демократов, которые опубликовали видео с призывом к военным не выполнять незаконные приказы.

Трамп обвинил законодателей в «подстрекательстве, караемом смертью» и опубликовал заявление с фразой «повесить их». Сайт утверждает, что это «подрывная» интерпретация, а все приказы Трампа были законными.

«Зал позора» для СМИ

Раздел содержит базу данных статей с поиском по журналистам. Каждую историю классифицируют как «предвзятость», «халатность» или «левое безумие».

Лидером является Washington Post, за ней — MSNBC (MS Now) и CBS News. Среди примеров — статья Washington Post об отмене классификации свастики и петли как символов ненависти в Береговой охране США, которую быстро отменили после публикации.

Кроме тех, кто определен как еженедельные нарушители, на странице Белого дома также перечислены Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios среди длинного списка изданий, которые обвиняются в предвзятости или дезинформации.

