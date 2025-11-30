На Кіровоградщині троє чоловіків до смерті забили військового арматурою

Поліція повідомила про підозру трьом чоловікам у вбивстві військового.

Поліція повідомила про підозру трьом місцевим жителям — 19-, 30- та 36-річним — у вбивстві військовослужбовця.

За даними поліції Кіровоградської області, між чоловіками та військовим виник конфлікт. Один із нападників ударив потерпілого кілька разів металевою арматурою по голові. Коли військовий упав, усі троє продовжили бити його ногами. Від травм чоловік помер на місці.

Трьох підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство групою осіб). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

