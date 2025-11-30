В Кировоградской области трое мужчин забили военного арматурой до смерти

Полиция сообщила о подозрении трем мужчинам в убийстве военного.

Полиция сообщила о подозрении трем местным жителям — 19-, 30- и 36-летним — в убийстве военнослужащего.

По данным полиции Кировоградской области, между мужчинами и военным возник конфликт. Один из нападавших ударил потерпевшего несколько раз металлической арматурой по голове. Когда военный упал, все трое продолжили бить его ногами. От травм мужчина скончался на месте.

Трое подозреваемых задержаны. Им инкриминируют ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство группой лиц). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

