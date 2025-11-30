  1. В Украине

В Кировоградской области трое мужчин забили военного арматурой до смерти

12:43, 30 ноября 2025
Полиция сообщила о подозрении трем мужчинам в убийстве военного.
В Кировоградской области трое мужчин забили военного арматурой до смерти
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция сообщила о подозрении трем местным жителям — 19-, 30- и 36-летним — в убийстве военнослужащего.

По данным полиции Кировоградской области,  между мужчинами и военным возник конфликт. Один из нападавших ударил потерпевшего несколько раз металлической арматурой по голове. Когда военный упал, все трое продолжили бить его ногами. От травм мужчина скончался на месте.

Трое подозреваемых задержаны. Им инкриминируют ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство группой лиц). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство военные нападение подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]