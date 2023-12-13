Том Круз и Эльсина Хайрова были замечены вместе на вечеринке в Лондоне.

Фото: dailymail.co.uk

Голливудский актер Том Круз закрутил роман с дочерью бывшего депутата Госдумы рф Рината Хайрова Эльсиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник сообщает, пару вместе видели на одной из вечеринок в Лондоне. 61-летний актер прибыл на светское мероприятие вместе с 36-летней Эльсиной, а позже вместе покинули событие.

«Они были неразлучны, явно пара», — рассказал британскому изданию инсайдер.

По данным СМИ, Хайрова отправляла батальону «спарта» из так называемой «днр» беспилотники, приборы ночного видения и бронезащиту. Боевики также выписали «благодарность» Ринату Хайрову и его дочери Эльсине за их поставки.

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