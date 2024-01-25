Танк против автомобиля: суд определил, кто является виновником необычного ДТП

Механик-водитель танка по дороге на линию фронта посчитал, что сможет проскочить перекресток, но не рассчитал скорость автомобиля

Источник фото: focus.ua

Несколько нетипичное дело о нарушении Правил дорожного движения пришлось рассмотреть Константиновскому горрайонному суду Донецкой области.

11 января 2024 года суд рассмотрел протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях в отношении Алексея С., который сейчас служит в должности механика-водителя танка Т-64.

Согласно материалам дела, утром 12 декабря 2023 года танк Т-64 в сопровождении легкового автомобиля двигался по второстепенной дороге и выехал не перекресток улиц Минской и Лермонтова в городе Константиновка.

В это время по главной дороге на перекресток выехал автомобиль, которому Т-64 должен был предоставить преимущество, однако Алексей С. не сделал этого. В результате столкновения, как отмечено в решении суда, автомобиль и танк получили механические повреждения, хотя пострадавших и не было.

В судебном заседании Алексей С. признал вину в совершении ДТП и сообщил, что был невнимательным.

Он рассказал, что 12 декабря получил боевую задачу и управлял танком Т-64, направляясь в сторону города Часов Яр. Впереди танка ехал автомобиль сопровождения. Впрочем, автомобиль сопровождения успел проскочить перекресток улиц Минской и Лермонтова, а вот танк уже не успел.

Механик-водитель отметил, что хотя он и видел двигавшийся по главной дороге автомобиль, который танк должен был пропустить, но ему показалось, что автомобиль еще находится далеко и танк под его управлением успеет покинуть перекресток. Однако расчеты механика-водителя оказались неверными и столкновение все же произошло.

В связи с этим суд отметил, что пункт 16.11 ПДД предусматривает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения

В итоге, Алексей С. был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 124 КоАП и теперь должен уплатить 850 гривен штрафа.

Вместе с тем суд освободил его, как военнослужащего, от уплаты судебного сбора в размере 605,6 гривен.

Автор Вячеслав Хрипун

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