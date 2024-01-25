САП ищет новых сотрудников в связи с подготовкой к началу работы как отдельного юридического лица

Специализированной антикоррупционной прокуратуре нужны сотрудники в связи с тем, что скоро начнется отделение от Офиса Генпрокурора.

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Как известно, 1 января 2024 вступил в силу закон №3509-IX, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидируется как структурное подразделение Офиса Генерального прокурора.

САП сообщает, что в связи с подготовкой к началу работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры как отдельного юридического лица ищет специалистов на должности государственной службы.

«Нам нужны:

начальник отдела материально-технического обеспечения;

начальник и главные специалисты отдела документального обеспечения, рассмотрения обращений и запросов;

главный специалист по вопросам мобилизационной работы;

бухгалтер;

главный специалист отдела управления персоналом;

главный специалист отдела ведения Единого реестра досудебных расследований и информационных технологий;

главные специалисты отдела режимно-секретной работы;

главные специалисты отдела организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения», – отметили в САП.

Требования к кандидатам – в соответствии со ст. 19-20 Закона Украины «О государственной службе».

Заработная плата состоит из должностного оклада согласно ч. 6 ст. 86 Закона Украины «О прокуратуре», премиях и надбавках, в зависимости от стажа работы на государственной службе, интенсивности труда и других доплат, связанных с исполнением служебных обязанностей.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в должностях государственной службы и знанием английского языка.

Напомним, согласно новому закону должностной оклад государственных служащих САП устанавливается в размере, равном 4 размерам должностного оклада, установленного КМУ для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Прокуроры и другие работники САП получают премии, надбавки и другие выплаты, предусмотренные настоящим Законом и другими законами.

Финансирование САП осуществляется согласно сметам, утвержденным руководителем САП, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на текущий бюджетный период.

Автор: Наталя Мамченко

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