Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

В законе об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) №3509-IX, который вступил в силу 1 января 2024 года, предусмотрено, что должностной оклад прокурора САП не может быть меньше должностного оклада руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование. Эта норма по сравнению с предыдущей редакцией не меняется.

По данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование, составляет 36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМ). Следовательно, его должностной оклад и должностной оклад прокурора САП в 2024 году составит 109 008 грн (36*3028).

Далее закон в его финальной редакции устанавливает, что должностные оклады прокуроров САП, которые, в том числе, находятся на административных должностях, устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры со следующими коэффициентами:

1) руководитель САП – 2 должностных оклада прокурора САП (т. е. 218 016 грн).

2) первый заместитель, заместитель руководителя САП – 1,4 должностного оклада прокурора САП (т. е. 152 611,2);

3) руководитель управления, заместитель руководителя управления САП – 1,3 должностного оклада прокурора САП (т. е. 141 710,4 грн);

4) руководитель отдела САП – 1,25 должностного оклада прокурора САП (136 260 грн);

5) заместитель руководителя отдела САП – 1,17 должностного оклада прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального аппарата САП – 1,1 должностного оклада прокурора САП (119 908,8 грн).

Должностной оклад государственных служащих САП устанавливается в размере 4 размерам должностного оклада, установленного КМУ для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Прокуроры и другие работники САП получают премии, надбавки и другие выплаты, предусмотренные настоящим Законом и другими законами.

Финансирование САП осуществляется согласно сметам, утвержденным руководителем САП, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на текущий бюджетный период.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря Верховная Рада приняла в целом как закон соответствующий законопроект 10060. При первом чтении в ч. 6 ст. 81 законопроект предлагалось установить для руководителя САП должностной оклад в 75 прожиточных минимумов.

То есть, если считать его размер с учетом «общего» прожиточного минимума (ведь для САП его «замораживать» не будут), то в абсолютных цифрах «голый» должностной оклад руководителя САП должен был составлять 227 100 грн (75*3028). А прокурор САП должен был получать в 2024 году оклад в 121 120 грн.

Вместе с тем Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил откорректировать данные нормы перед принятием законопроекта в целом.

Как отметил в обосновании поправки спикер Руслан Стефанчук, предложенное в первой версии проекта установление должностных окладов прокуроров САП в четко определенном количестве прожиточных минимумов противоречит закрепленному в ст. 81 Закона «О прокуратуре» принципу формирования размера должностных окладов пропорционально окладу прокурора самого низкого звена (окружной прокуратуры).

«При таком подходе оклад руководителя САП (который согласно проекту является заместителем Генерального прокурора) в 75 прожиточных минимумов будет больше оклада Генерального прокурора (около 55 прожиточных минимумов), который согласно ст. 131-1 Конституции Украины возглавляет прокуратуру в Украине, и в полтора раза больше чем у Директора НАБУ (50 ПМ), а прокурора САП (40 ПМ) – существенно больше оклада прокурора Офиса Генерального прокурора (около 33 ПМ)», - отметил Руслан Стефанчук. Замечание подало и Министерство финансов.

В частности, как отметил тогда Минфин, должностной оклад прокурора САП не может быть меньше должностного оклада руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование – 36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 96 624 грн на 2023 год с учетом размера ПМ, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 г. – 2 684 грн. В случае определения должностных окладов прокуроров САП в кратных размерах до прожиточного минимума, такие размеры должностных окладов прокуроров САП будут превышать соответствующие размеры должностных окладов работников НАБУ (в частности, для руководителя САП – на 25% по сравнению с руководителем НАБУ, для прокурора САП – в 1,8 раза по сравнению с детективом НАБУ).

«При этом обоснований относительно необходимости такого повышения должностных окладов для прокуроров САП не приведены (относительно расширения функций, увеличения нагрузки, прочее)», добавили тогда в Минфине.

Автор: Наталя Мамченко

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