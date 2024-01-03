Скільки будуть отримувати прокурори САП в 2024 році

Як будуть рахувати посадові оклади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за новим законом.

У законі щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) №3509-IX, який набув чинності 1 січня 2024 року, передбачено, що посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування. Ця норма порівняно з попередньою редакцією не змінюється.

За даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМ). Отже, його посадовий оклад та посадовий оклад прокурора САП у 2024 році буде складати 109 008 грн (36 * 3028).

Далі закон у його фінальній редакції встановлює, що посадові оклади прокурорів САП, які, у тому числі, перебувають на адміністративних посадах, установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з такими коефіцієнтами:

1) керівник САП – 2 посадові оклади прокурора САП (тобто, 218 016 грн).

2) перший заступник, заступник керівника САП – 1,4 посадового окладу прокурора САП (тобто, 152 611,2);

3) керівник управління, заступник керівника управління САП – 1,3 посадового окладу прокурора САП (тобто, 141 710,4 грн);

4) керівник відділу САП – 1,25 посадового окладу прокурора САП (136 260 грн);

5) заступник керівника відділу САП – 1,17 посадового окладу прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального апарату САП – 1,1 посадового окладу прокурора САП (119 908,8 грн).

Посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Прокурори та інші працівники САП отримують премії, надбавки та інші виплати, передбачені цим Законом та іншими законами.

Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон відповідний законопроект 10060. При першому читанні у ч. 6 ст. 81 законопроекту пропонувалося встановити для керівника САП посадовий оклад у 75 прожиткових мінімумів.

Тобто, якщо рахувати його розмір з урахуванням «загального» прожиткового мінімуму (адже для САП його «заморожувати» не будуть), то в абсолютних цифрах «голий» посадовий оклад керівника САП мав би складати 227 100 грн (75*3028). А прокурор САП мав би отримувати у 2024 році оклад у 121 120 грн.

Разом з тим, Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив відкорегувати дані норми перед ухваленням законопроекту в цілому.

Як зазначив в обґрунтуванні до поправки спікер Руслан Стефанчук, запропоноване у першій версії проекту встановлення посадових окладів прокурорів САП у чітко визначеній кількості прожиткових мінімумів суперечить закріпленому в ст. 81 Закону «Про прокуратуру» принципу формування розміру посадових окладів пропорційно до окладу прокурора найнижчої ланки (окружної прокуратури).

«За такого підходу оклад керівника САП (який згідно з проектом є заступником Генерального прокурора) у 75 прожиткових мінімуми буде більшим за оклад Генерального прокурора (близько 55 прожиткових мінімуми), який згідно зі ст. 131-1 Конституції України очолює прокуратуру в Україні, та в півтора рази більшим ніж у Директора НАБУ (50 ПМ), а прокурора САП (40 ПМ) – істотно більшим за оклад прокурора Офісу Генерального прокурора (близько 33 ПМ)», - зазначив Руслан Стефанчук. Зауваження подало і Міністерство фінансів.

Зокрема, як зауважив тоді Мінфін, посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування – 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб або 96 624 грн на 2023 рік з урахуванням розміру ПМ, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 – 2 684 грн. У разі ж визначення посадових окладів прокурорів САП у кратних розмірах до прожиткового мінімуму, такі розміри посадових окладів прокурорів САП перевищуватимуть відповідні розміри посадових окладів працівників НАБУ (зокрема, для керівника САП – на 25% порівняно з керівником НАБУ, для прокурора САП – у 1,8 рази порівняно з детективом НАБУ).

«При цьому обґрунтувань стосовно необхідності такого підвищення посадових окладів для прокурорів САП не наведено (щодо розширення функцій, збільшення навантаження, інше)», додали тоді у Мінфіні.

Автор: Наталя Мамченко

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