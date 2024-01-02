З 1 січня змінились розміри мінімальної та максимальної страхових виплат: назвали суми

Виплату щомісячних страхових виплат, призначених у січні 2024 року, буде здійснено в лютому.

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Згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.

Для потерпілих, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:

мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату – 7 100 грн;

максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати – 28 400 грн (7 100 грн х 4).

Виплату щомісячних страхових виплат, призначених у січні 2024 року, буде здійснено в лютому.

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