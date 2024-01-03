На Київщині під час обстрілів в укритті народилася дитина

Хлопчик, вагою 3500 грамів, народився в укритті пологового будинку під час повітряної тривоги та інтесивних обстрілів.

Джерело фото: vsn.ua

Під час російського ракетного обстрілу, що відбувся 2 січня, в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка на Київщині народилася дитина. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

«Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів», – зазначив Кравченко.

За відомостями, тривалість повітряної тривоги в Київській області становила майже чотири години, з 05:54 до 09:47.

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