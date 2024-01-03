На Киевщине во время обстрелов в укрытии родился ребенок

Мальчик, весом 3500 граммов, родился в укрытии роддома во время воздушной тревоги и интенсивных обстрелов.

Источник фото: vsn.ua

Во время российского ракетного обстрела, который состоялся 2 января, в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка Киевской области родился ребенок. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко.

"Во время ракетной атаки в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка родился ребенок. Мальчик весом 3500 граммов", - отметил Кравченко.

По сведениям, продолжительность воздушной тревоги в Киевской области составляла почти четыре часа, с 05:54 до 09:47.

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