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На Киевщине во время обстрелов в укрытии родился ребенок

08:58, 3 января 2024
Мальчик, весом 3500 граммов, родился в укрытии роддома во время воздушной тревоги и интенсивных обстрелов.
На Киевщине во время обстрелов в укрытии родился ребенок
Источник фото: vsn.ua
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Во время российского ракетного обстрела, который состоялся 2 января, в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка Киевской области родился ребенок. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко.

"Во время ракетной атаки в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка родился ребенок. Мальчик весом 3500 граммов", - отметил Кравченко.

По сведениям, продолжительность воздушной тревоги в Киевской области составляла почти четыре часа, с 05:54 до 09:47.

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