Индия запустила в космос свой первый спутник для изучения черных дыр

Индия стала второй страной, которая отправила в космос миссию для изучения черных дыр и небесных объектов.

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Индия запустила свой первый спутник для исследования черных дыр в рамках амбициозного космического проекта. Согласно сообщению Science Alert, это произошло в рамках запуска астрономической космической обсерватории с рентгеновским поляриметром, что обозначило Индию второй страной в мире, которая будет проводить исследования черных дыр и небесных объектов с помощью подобных технологий.

Эта миссия Индийской организации космических исследований (ISRO), которая состоялась в понедельник, является частью более широкого космического стрима страны. Ранее подобный проект был запущен NASA в 2021 году и позволил сделать значительные научные открытия в этой области.

Черные дыры являются огромными количествами материи, сжатыми до очень малой области, образованных в результате взрыва большой звезды. Их гравитационное притяжение настолько сильно, что свет не может даже проходить, что делает их трудными для обнаружения.

Запуск Индии в космос также является подтверждением ее амбициозных планов в этой области. Страна планирует отправить трех астронавтов на околоземную орбиту и вывести их оттуда через три дня. Это позволит Индии стать четвертой страной, которая успешно отправит людей в космос, присоединившись к россии, США и Китаю, которые уже осуществляют пилотируемые миссии.

Председатель ISRO отметил, что 2024 год является "годом готовности Gaganyaan", который относится к названию проекта пилотируемого запуска. Ранее, в августе, Индия стала первой страной, которая успешно посадила космический корабль на южный полюс Луны, а в сентябре она также запустила ракету для исследования Солнца, подчеркивая свое постоянное развитие в космической науке.

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