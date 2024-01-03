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  1. У світі

Індія запустила у космос свій перший супутник для вивчення чорних дір

08:20, 3 січня 2024
Індія стала другою країною, яка відправила в космос місію для вивчення чорних дір та небесних об'єктів.
Індія запустила у космос свій перший супутник для вивчення чорних дір
Джерело фото: hromadske
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Індія запустила свій перший супутник для дослідження чорних дір в межах амбітного космічного проєкту. Згідно з повідомленням Science Alert, це сталося в рамках запуску астрономічної космічної обсерваторії з рентгенівським поляриметром, що позначило Індію другою країною у світі, яка проводитиме дослідження чорних дір та небесних об'єктів за допомогою подібних технологій.

Ця місія Індійської організації космічних досліджень (ISRO), яка відбулася в понеділок, є частиною ширшого космічного стріму країни. Раніше подібний проєкт був запущений NASA у 2021 році та дозволив зробити значні наукові відкриття у цій галузі.

Чорні діри є величезними кількостями матерії, стиснутими до дуже малої області, утворених в результаті вибуху великої зірки. Їх гравітаційне тяжіння настільки сильне, що світло не може навіть проходити, що робить їх важкими для виявлення.

Запуск Індії у космос також є підтвердженням її амбітних планів у цій сфері. Країна планує відправити трьох астронавтів на навколоземну орбіту та вивести їх звідти через три дні. Це дозволить Індії стати четвертою країною, яка успішно відправить людей у космос, приєднавшись до росії, США та Китаю, які вже здійснюють пілотовані місії.

Голова ISRO зазначив, що 2024 рік є "роком готовності Gaganyaan", який відноситься до назви проекту пілотованого запуску. Раніше, в серпні, Індія стала першою країною, яка успішно посадила космічний корабель на південний полюс Місяця, а в вересні вона також запустила ракету для дослідження Сонця, підкреслюючи свій постійний розвиток у космічній науці.

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