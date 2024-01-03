В Гоструде напомнили обязанности работодателя в отношении работников – лиц с инвалидностью

Обеспечение прав лиц с инвалидностью на трудоустройство и оплачиваемую работу, в том числе с условием выполнения работы дома, осуществляется путем их непосредственного обращения.

В Украине насчитывается 3 миллиона человек с инвалидностью. За время войны количество людей с инвалидностью возросло примерно на 300 тысяч человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.

Деятельность государства в отношении лиц с инвалидностью выражается в создании правовых, экономических, политических, социальных, психологических и других условий для обеспечения их прав и возможностей наравне с другими гражданами для участия в общественной жизни.

В целях реализации творческих и производственных способностей лиц с инвалидностью и с учетом индивидуальных программ реабилитации им обеспечивается право работать на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также заниматься предпринимательской и другой трудовой деятельностью, не запрещенной законом.

Предприятия, учреждения и организации за счет Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью или по решению местного совета за собственные средства в случае необходимости создают специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, осуществляя для этого адаптацию основного и дополнительного оборудования, технического оснащения и приспособления и т.п. ограниченные возможности лиц с инвалидностью.

Отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда по заключению медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью.

Обеспечение прав лиц с инвалидностью на трудоустройство и оплачиваемую работу, в том числе с условием выполнения работы дома, осуществляется путем их непосредственного обращения к предприятиям, учреждениям, организациям или в государственную службу занятости.

Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:

выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая специальные рабочие места;

создать для лиц с инвалидностью условий труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;

обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;

предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;

предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.

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