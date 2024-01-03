Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 января вступил в силу закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры №3509-IX, который 8 декабря Верховная Рада приняла в целом (законопроект 10060).

Он предусматривает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором. Теперь САП будет являться отдельным юридическим лицом публичного права.

Действующий руководитель САП остается руководителем САП, которая образуется на основании нового Закона.

Прокуроры и другие работники САП как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генерального прокурора переводятся по их согласию на соответствующие должности прокуроров и работников САП, которое образуется на основании нового Закона, по решению руководителя САП в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием.

Прокуроры, в том числе занимающие административные должности, и другие работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые не дали согласия на перевод, по их согласию могут быть переведены в другое подразделение Офиса Генерального прокурора или в областную или окружную прокуратуру.

Руководитель САП уполномочен совершать все действия, необходимые для образования и организации деятельности САП, что образуется из нового Закона.

«Новой» САП передаются административные здания, транспортные средства, средства связи и материально-технического обеспечения, базы данных, другое имущество, которые использовались САП на момент государственной регистрации САП по новому закону.

Оперативно-розыскные дела, уголовные производства, судебные дела и т.п., с которыми работали прокуроры САП как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, со дня начала деятельности САП, созданной на основании нового Закона, считаются такими, в которых соответствующие функции осуществляют прокуроры САП, созданной соответственно по новому Закону.

Руководитель САП уполномочен определить день начала деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, созданной на основании нового Закона. Объявление о начале деятельности САП обнародуется на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.

САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генеральным прокурором по представлению руководителя САП в трехдневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Автор: Наталя Мамченко

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