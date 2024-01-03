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  1. В Украине

Не успели на поезд из-за воздушной тревоги: в УЗ подсказали, что делать пассажирам

07:19, 3 января 2024
Билеты пассажиров, не успевших на свой поезд из-за воздушной тревоги, действительны для поездки следующим поездом того же направления.
Не успели на поезд из-за воздушной тревоги: в УЗ подсказали, что делать пассажирам
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В Укрзализныце рассказали, что делать, если пассажир не успел на поезд во время воздушной тревоги.

Так, билеты пассажиров, не успевших на свой поезд из-за воздушной тревоги, действительны для поездки следующим поездом того же направления. Для этого нужно сохранить посадочный талон и показать его проводнику.

Работники помогут найти свободные места на таких рейсах, для этого свяжитесь с онлайн-поддержкой в мессенджерах, приложении или по телефону 0 800 503 111.

«Пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда, включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику. Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидания рейсов обязательно в укрытиях», – добавили в УЗ.

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