Как украинцам за границей сдать образцы ДНК для поиска лиц, пропавших при особых обстоятельствах

Граждане, которые сейчас находятся за границей, могут онлайн записаться на сдачу биологических материалов.

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Украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут онлайн записаться на сдачу образцов ДНК. Биологические материалы передадут следователям Нацполиции для поиска и идентификации лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

Старт кампании анонсировал Министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет в Национальной полиции.

«Чтобы организовать качественный поиск, нам необходимо больше информации. Наши граждане могут в электронном варианте дистанционно заполнить эту анкету или прийти к уполномоченному в регионах», — сообщил Министр внутренних дел.

МВД реализует проект совместно с International Commission on Missing Persons – ICMP (Международной комиссией по вопросам пропавших без вести). Пункты сбора будут работать на базе зарубежных представительств Государственной миграционной службы Украины.

Заявки принимают до 15 января 2024 года по электронному адресу [email protected]

В сообщении необходимо указать:

Свои контактные данные (ФИО, номер телефона)

Адрес подраздела, к которому планируете обратиться и ориентировочная дата.

В Нацполиции пишут, что предварительная запись необходима, чтобы определить, в каких странах и городах есть запрос на открытие дополнительных пунктов отбора биоматериалов и привлечения специалистов.

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