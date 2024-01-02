Российская атака на Киев: спасатели вытащили из-под завалов двух попугаев, видео

Бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев.

Во время выполнения задачи по ликвидации последствий ракетной атаки на Киев, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вынули из-под завалов двух попугаев и вернули их владелице, которая эмоционально встретила спасателей.

Отдел коммуникаций ГСЧС поделился эмоциональным "мгновение встречи хозяйки с ее домашними любимцами и искренние слова благодарности огнеборцам". На видео, которое было опубликовано, видно, как пожарные поднесли клетку с двумя попугаями к владелице. Женщина выразила свои эмоции, она радовалась счастью и не сдерживала слез, получив обратно своих пернатых друзей. Следует заметить, что владелица птиц не забыла выразить свою благодарность пожарным, обняв их в знак благодарности.

Этот случай стал примером не только профессионализма и преданности спасателей в чрезвычайных ситуациях, но и человечности и заботы о домашних любимцах в условиях опасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.