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Российская атака на Киев: спасатели вытащили из-под завалов двух попугаев, видео

23:40, 2 января 2024
Бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев.
Российская атака на Киев: спасатели вытащили из-под завалов двух попугаев, видео
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Во время выполнения задачи по ликвидации последствий ракетной атаки на Киев, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вынули из-под завалов двух попугаев и вернули их владелице, которая эмоционально встретила спасателей.

Отдел коммуникаций ГСЧС поделился эмоциональным "мгновение встречи хозяйки с ее домашними любимцами и искренние слова благодарности огнеборцам". На видео, которое было опубликовано, видно, как пожарные поднесли клетку с двумя попугаями к владелице. Женщина выразила свои эмоции, она радовалась счастью и не сдерживала слез, получив обратно своих пернатых друзей. Следует заметить, что владелица птиц не забыла выразить свою благодарность пожарным, обняв их в знак благодарности.

Этот случай стал примером не только профессионализма и преданности спасателей в чрезвычайных ситуациях, но и человечности и заботы о домашних любимцах в условиях опасности.

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