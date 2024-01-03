С какими болезнями могут мобилизовать в армию: список

Минобороны осенью расширило список медицинских диагнозов, при которых теперь могут быть призваны на военную службу.
Теперь считают пригодными к службе всех, кто имеет, например, вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы.
Теперь от службы в армии не освобождают следующие медицинские диагнозы:
- вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- кратковременные легкие проявления психических расстройств;
- невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
- медленно развивающиеся болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
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