Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Кабмин постановил, что Минобороны и КГГА должны обеспечить строительство фортификационных сооружений

Минобороны, КГГА и Госагентству по восстановлению поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений, а закупки товаров, работ и услуг для строительства таких фортификационных сооружений приравняли к закупкам вооружения, военной и специальной техники.

Превышение суммы финансовых операций, заявленной клиентом, - Нацбанк внес изменения по мониторингу

НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

  1. В Украине

С какими болезнями могут мобилизовать в армию: список

07:00, 3 января 2024
Расширен список болезней, с которыми украинцы подлежат призыву.
С какими болезнями могут мобилизовать в армию: список
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Минобороны осенью расширило список медицинских диагнозов, при которых теперь могут быть призваны на военную службу.

Теперь считают пригодными к службе всех, кто имеет, например, вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы.

Теперь от службы в армии не освобождают следующие медицинские диагнозы:

  • вылеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • бессимптомный ВИЧ;
  • болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • кратковременные легкие проявления психических расстройств;
  • невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
  • медленно развивающиеся болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Ранее в КМВА ответили, выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве.

Также стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду