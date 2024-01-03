С какими болезнями могут мобилизовать в армию: список

Расширен список болезней, с которыми украинцы подлежат призыву.

Минобороны осенью расширило список медицинских диагнозов, при которых теперь могут быть призваны на военную службу.

Теперь считают пригодными к службе всех, кто имеет, например, вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы.

Теперь от службы в армии не освобождают следующие медицинские диагнозы:

вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

медленно развивающиеся болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Ранее в КМВА ответили, выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве.

Также стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.