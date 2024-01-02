НАПК: полиция Киева значительно переплачивает за пользование землей под штрафплощадки

В НАПК заявили, что обнаружили в действиях должностных лиц ГУ НП в Киеве «признаки преступления», а ГБР уже начало досудебное расследование.

Источник фото: nazk.gov.ua

Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу по иску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о признании недействительными договоров между хозяйственным обществом и Главным управлением Национальной полиции в г. Киеве.

Первое судебное заседание назначено на 12.00 30 января.

Об этом сообщили в НАПК.

В Агентстве пишут, что в результате осуществления мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов обнаружили в действиях должностных лиц ГУ НП в г. Киеве «признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах».

«Так, во время проведения мониторинга было установлено, что ГУ НП в г. Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества.

Выяснилось, что это общество не является собственником земли, а также арендует этот участок – у Киевского городского совета (КГС).

Однако вместо заключения договоров субаренды земли, между обществом и ГУ НП в г. Киеве подписывались договоры о закупке услуг по аренде недвижимого имущества за государственные средства.

Результатом таких действий стало создание условий для завышения стоимости использования земельного участка», - пишут в НАПК и объясняют, что по закону арендная плата по договору субаренды не может быть больше определенной в основном договоре аренды.

«В результате таких действий должностные лица ГУ НП в г. Киеве за пользование частью земельного участка площадью 3,72 га перечислили хозяйственному обществу бюджетные средства в размере, значительно превышающем арендную плату, установленную КГС для общества за пользование участком общей площадью более 6 га», - отмечают в НАПК.

По результатам рассмотрения заключения НАПК Государственное бюро расследований начало досудебное расследование, а НАПК обратилось в суд с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными.

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