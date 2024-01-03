Черниговский горсовет подал в суд из-за долга ТЭЦ от предыдущего арендатора

В течение более 20 лет предыдущий арендатор ТЭЦ задолжал 1,4 миллиарда гривен.

Источник фото: Telegram / Александр Ломако

Черниговский горсовет начал судебный процесс в связи с долгом, принадлежащим Тепловой электроцентрали (ТЭЦ), полученном от бывшего арендатора. Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

Долг в размере 1,4 миллиарда гривен был передан городу после возвращения ТЭЦ, которая находилась в аренде в течение более 20 лет.

Ломако отметил, что этот долг возник в результате деятельности бывшего арендатора - компании "Технова". Согласно обстоятельствам и законодательству, мы вынуждены были взять этот долг на себя. Это было необходимо в октябре 2023 года, чтобы обеспечить Коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" возможность заключения соглашения на поставку газа. Этот шаг гарантировал заключение договоров на поставку топлива.

Он подчеркнул, что созданные долги являются ответственностью бывшего арендатора и результатом "государственной политики в сфере теплогенерации, а не Чернигова и его жителей".

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