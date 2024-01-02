Кому представители ТЦК не будут выписывать повестки на улице: ответ ВСУ

Повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

Фото: УП

Стало известно, кому представители ТЦК не будут выписывать повестки на улице. Об этом рассказал представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Он отметил, что повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

«Если у вас есть с собой документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на военный учет», – сказал Фитьо.

По его словам, первая повестка не означает немедленной отправки на фронт, – говорится об уточнении учетных данных. После этого военнообязанный будет проходить медицинское освидетельствование.

«Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр», – пояснил он.

По словам Фитьо, обучение длится по меньшей мере месяц, затем отведены две недели на согласование подразделения, рассказал представитель ВСУ.

«Если профессия сложнее, то обучение может занять два-три месяца, в том числе и за рубежом. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка – это не отправление на войну», – резюмировал он.

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