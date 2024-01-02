Кому представники ТЦК не виписуватимуть повістки на вулиці: відповідь ЗСУ

Повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

Фото: УП

Стало відомо, кому представники ТЦК не виписуватимуть повістки на вулиці. Про це розповів представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

«Якщо у вас є із собою документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік», – сказав Фітьо.

За його словами, перша повістка не означає негайного відправлення на фронт, – йдеться про уточнення облікових даних. Після цього військовозобов'язаний проходитиме медичний огляд.

«Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру», – пояснив він.

За словами Фітьо, навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу, розповів представник ЗСУ.

«Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, зокрема й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка - це не відправлення на війну», – резюмував він.

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