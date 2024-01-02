У Києві повністю відновили електропостачання – ДТЕК

Енергетики відновили світло у місті.

Ілюстрація/ ДТЕК

Енергетики повністю відновили електропостачання в Києві після масштабної атаки ворога зранку 2 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва», - зазначили в компанії.

У ДТЕК додали, що вдалося заживити близько 260 тисяч родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.

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