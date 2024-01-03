Кабмін постановив, що Міноборони та КМДА мають забезпечити будівництво фортифікаційних споруд

Міноборони, КМДА і Держагентству з відновлення доручили забезпечити будівництво фортифікаційних споруд, а закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва таких фортифікаційних споруд прирівняли до закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки.

Джерело фото: Кирило Тимошенко

Міністерству оборони, обласним, Київській міській, районним військовим (державним) адміністраціям, військовим адміністраціям населених пунктів, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури доручено забезпечити будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд за рахунок і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Про це йдеться у постанові Уряду від 29 грудня 2023 р. № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні».

Рішення про належність об’єктів будівництва з непостійним місцем розташування до фортифікаційних споруд та їх будівництво для потреб оборони приймається Генеральним штабом Збройних Сил шляхом погодження пропозицій військового командування, в межах території відповідальності якого буде здійснюватися таке будівництво, із зазначенням місць та кількості об’єктів будівництва, а також з урахуванням безпекової ситуації в ході будівництва та направляється до Міністерства оборони, відповідних обласних військових (державних) адміністрацій, Київської міської військової (державної) адміністрації для здійснення функцій замовника.

Обласні військові (державні) адміністрації, Київська міська військова (державна) адміністрація у разі необхідності можуть делегувати функції замовника іншим обласним, районним військовим (державним) адміністраціям, військовим адміністраціям населених пунктів, Державному агентству відновлення.

Для таких об’єктів будівництва оформлення документів на право користування земельними ділянками, отримання містобудівних умов та обмежень не здійснюється.

Будівництво фортифікаційних споруд здійснюється з урахуванням положень Робочої документації «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», а також з урахуванням необхідності улаштування невибухових загороджень (залізобетонних пірамід, надовбів, протитанкових ровів тощо) для прикриття фортифікаційних споруд, що розташовані на важливих (загрозливих) напрямках.

Також у Порядку державного фінансування капітального будівництва визначили, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях для виконання робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб оборони замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

Крім того, в особливостях здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд прирівняні до проведення закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин.

Автор: Наталя Мамченко

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