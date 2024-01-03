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Кабмин постановил, что Минобороны и КГГА должны обеспечить строительство фортификационных сооружений

08:05, 3 января 2024
Минобороны, КГГА и Госагентству по восстановлению поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений, а закупки товаров, работ и услуг для строительства таких фортификационных сооружений приравняли к закупкам вооружения, военной и специальной техники.
Кабмин постановил, что Минобороны и КГГА должны обеспечить строительство фортификационных сооружений
Источник фото: Кирилл Тимошенко
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Министерству обороны, областным, Киевскому городскому, районным военным (государственным) администрациям, военным администрациям населенных пунктов, Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры поручено обеспечить строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений за счет и в пределах расходов государственного бюджета, местных бюджетов и других источников , не запрещенных законодательством. Об этом говорится в постановлении Правительства от 29 декабря 2023 г. № 1415 «Некоторые вопросы повышения обороноспособности государства на период военного положения в Украине».

Решение о принадлежности объектов строительства с непостоянным местоположением к фортификационным сооружениям и их строительство для нужд обороны принимается Генеральным штабом Вооруженных Сил путем согласования предложений военного командования, в пределах территории ответственности которого будет осуществляться такое строительство, с указанием мест и количества объектов строительства, а также с учетом ситуации безопасности в ходе строительства и направляется в Министерство обороны, соответствующих областных военных (государственных) администраций, Киевской городской военной (государственной) администрации для осуществления функций заказчика.

Областные военные (государственные) администрации, Киевская городская военная (государственная) администрация при необходимости могут делегировать функции заказчика другим областным, районным военным (государственным) администрациям, военным администрациям населенных пунктов, Государственному агентству восстановления.

Для таких объектов строительства оформление документов на право пользования земельными участками, получение градостроительных условий и ограничений не осуществляется.

Строительство фортификационных сооружений осуществляется с учетом положений Рабочей документации «Строительство инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства», а также с учетом необходимости устройства невзрывных заграждений (железобетонных пирамид, надолбов, противотанковых рвов и т.п.) для прикрытия крепостных сооружений, расположенных на важных направлениям.

Также в Порядке государственного финансирования капитального строительства определили, что на период действия правового режима военного положения в Украине или отдельных ее местностях для выполнения работ по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений для нужд обороны заказчик может производить предварительную оплату (выплату аванса) в размере до 70% стоимости работ по договору (контракту) на срок не более шести месяцев.

Кроме того, в особенностях осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 г. № 1275, закупки товаров, работ и услуг для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений приравнены к проведению закупок вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов и их составных частей.

Автор: Наталя Мамченко 

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