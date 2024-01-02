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  1. В Украине

Комендатура и полиция получила приказ проверять мужчин на блокпостах Киевщины, – заявили в ТЦК

17:35, 2 января 2024
На Киевщине ТЦК и полиция работают над выявлением нарушителей законодательства о мобилизации.
Комендатура и полиция получила приказ проверять мужчин на блокпостах Киевщины, – заявили в ТЦК
Источник фото: Visit Ukraine
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Комендатура и полиция Киевской области получили задание "выявлять лиц, нарушающих законодательство о мобилизации" на блокпостах. Эту информацию подтвердил Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пишет "Украинская правда".

В документе ОТЦК указано: "С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила воинского учета".

В ТЦК отметили, что эти действия осуществляются в рамках действующего законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами.

Также отмечено, что в Киевской области с 26 декабря 2023 года до 06 января 2024 года ведутся мероприятия, предусмотренные законом Украины "О правовом режиме военного положения", включающие меры по выявлению разведывательно-диверсионных групп.

Однако не уточняется, ограничены ли эти меры по поиску нарушителей на блокпостах только на период с 26 декабря по 6 января.

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