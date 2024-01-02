Телемарафон может измениться: рассматривают новые форматы

Телемарафон «Єдині новини» может изменить свой формат, вовлеченные в проект каналы рассматривают разные варианты.

Украинские телеканалы рассматривают новые форматы для телемарафона «Єдині новини». Соответствующие предложения производят в ближайшее время. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев в интервью «Украинскому радио».

По его словам, формат телемарафона был чрезвычайно актуален в начале полномасштабного вторжения рф в Украину, когда остановилась экономика страны и прекратились рекламные поступления для телеканалов.

Он отметил, что марафон достиг цели – граждане Украины могли получить необходимую, важную и оперативную информацию о событиях в стране.

«Жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели. Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата», – рассказал и. главы МКИП.

Карандеев заявил, что в ближайшее время ожидается выработка таких предложений. И решение об изменении формата будет приниматься консолидированно.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде планируется проверить эффективность использования средств на телемарафон.

Также в парламенте убеждены, что телемарафон нужно усовершенствовать, в противном случае он «не переживет следующий год».

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