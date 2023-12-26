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  1. В Україні

У Раді переконані, що телемарафон потрібно вдосконалити, інакше він «не переживе наступний рік»

14:31, 26 грудня 2023
Водночас закривати телемарафон ніхто не буде.
У Раді переконані, що телемарафон потрібно вдосконалити, інакше він «не переживе наступний рік»
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У Верховній Раді вважають, що національний телемарафон «Єдині новини UA разом» необхідно вдосконалити. Якщо цього не зробити, він «не переживе наступний рік». Про це заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, саме рішення створити на початку великої війни такий формат, як телемарафон, було «правильним» організаційно і з точки зору безпеки.

«Свою функцію в певний момент об’єднаний телемарафон виконав, але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача», – зазначив нардеп.

Юрчишин підкреслив, що комітет має проаналізувати телемарафон, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Своєю чергою, каналам телемарафону, на його думку, необхідно запровадити механізми збалансованішого подання інформації.

Голова комітету Ради з питань свободи слова також розповів, що «багато його колег» вимагали від нього написати заяву про необхідність закриття телемарафону, але він не збирається це робити.

«Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе», – пояснив Юрчишин.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді планують перевірити ефективність використання коштів на телемарафон.

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