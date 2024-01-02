Рада не будет голосовать за законопроект о мобилизации, пока не будет урегулирован ряд вопросов, – Евгения Кравчук

До внесения законопроекта на голосование нужно провести ряд правок, в частности, урегулирование рисков коррупции.

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Рада не планирует включать в повестку дня законопроект о мобилизации в его оригинальном виде, отметила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она объявила о намерении разработать компромиссный вариант, который будет уточнен в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мы уже понимаем, что в оргинальном виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия... И на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант, который бы позволил за него проголосовать в сессионном зале", - сказала Кравчук.

Она обратила внимание на правки уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также отметила, что активно решаются вопросы, связанные с проблемными коррупционными нормами, в частности, той нормой, "когда военкомы сами могут выносить, кого вносить и кого забирать из списка".

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