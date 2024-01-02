СБУ отключила две вебкамеры, снимавшие работу ПВО в Киеве во время утренней ракетной атаки

Одна из камер находилась на балконе многоэтажки, другая – в одном из жилых комплексов.

Служба безопасности установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки России 2 января. Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые были сломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице.

По данным СБУ, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории.

«Однако в результате хакерского излома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой. Проникнув к ее настройкам, спецслужбы России меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube», - рассказали в Службе.

Таким образом, оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры.

Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом.

Установлено, что этой веб-камерой враг удаленно управлял для скрытой фиксации прилегающей территории, включая объекты критической инфраструктуры.

По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

СБУ напоминает о запрете на съемку и обнародование видео- и фотоматериалов о деятельности Сил обороны, а также последствиях вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом. Санкция статьи 114-2 Уголовного кодекса предусматривает наказание за такое преступление в виде тюремного срока до 12 лет.

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