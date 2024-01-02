Верховный суд Израиля отменил скандальную судебную реформу правительства Нетаньяху, которая ограничивала полномочия судебной власти

Судьи Верховного суда Израиля отменили закон, принятый в июле 2023 года, запрещающий судьям отменять правительственные решения, которые они считают «необоснованными».

Верховный суд Израиля упразднил ключевой компонент спорной судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Так, Верховный Суд с небольшим преимуществом голосов проголосовал за отмену закона, принятого в июле 2023 года, запрещающего судьям отменять правительственные решения, которые они считают «необоснованными». Оппоненты «реформы» утверждали, что попытки Нетаньяху упразднить стандарт разумности открывают двери для коррупции и назначения на важные должности неквалифицированных кадров.

Закон был первым из запланированной реформы израильской системы правосудия.

В решении 8 на 7 судьи Верховного суда отменили закон из-за «серьезного и беспрецедентного ущерба основному характеру Государства Израиль как демократической страны».

Как отмечает Politico, судьи также постановили с «счетом» 12 на 3, что у них есть полномочия отменять так называемые «Основные законы», основные законодательные акты, которые служат своего рода конституцией Израиля.

Министр юстиции Яров Левин, соратник Нетаньяху и архитектор судебной реформы, подверг критике решение суда, заявив, что оно демонстрирует «противоположность духу единства, необходимого сегодня для успеха наших солдат на фронте».

Постановление «не смутит нас», — сказал Левин, не указав попытается ли правительство восстановить его план в краткосрочной перспективе. «Поскольку кампании продолжаются на разных фронтах, мы будем продолжать действовать сдержанно и ответственно», - сказал он.

Напомним, 4 марта, в Тель-Авиве прошел большой митинг, в котором приняли участие около 160 тысяч человек. Протестующие выступали против закона, который ограничивал полномочия Верховного Суда выносить решение против законодательной и исполнительной власти, одновременно предоставляя законодателям решающие полномочия по назначению судей.

Сторонники этого шага утверждали, что Верховный суд следует удержать от чрезмерной политизации. В то же время критики считали, что это ослабит суд, поставит под угрозу гражданские свободы и повредит экономике и ухудшит отношения с западными союзниками.

Автор: Наталя Мамченко

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