Обстрел Украины обошелся рф в около $620 млн, – Forbes

На основе данных командования Воздушных сил ВСУ были выведены расчеты расходов россиян на массированный обстрел Украины.

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По данным Forbes, российская федерация потратила около $620 млн на массированную ракетную атаку по Украине 2 января. Расчеты этой стоимости основываются на информации военного командования Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, вражеские силы ночью и утром использовали 99 средств воздушных нападений, включая различные типы ракет и ударных беспилотников (БпЛА). Атака началась с ударных БпЛА "Shahed-136/131", все 35 таких аппаратов были уничтожены. Позже, стратегическая авиация врага в виде бомбардировщиков Ту-95МС выпустила не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Также зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. Вражеские силы также осуществили атаку ракетами "Калибр" с моря и с севера 12-ю ракетами Искандер-М/С-300/С-400. Самолеты тактической авиации Су-35 использовали четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об уничтожении украинскими защитниками 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Поскольку точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes сделал оценку их стоимости примерно в $620 млн, используя следующие оценки: ракета Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" - $0,3 млн, Х-55 - $2 млн, Х-555 - $4 млн, Х-47 "Кинжал" - $15 млн, Shahed-136 - $50 000.

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