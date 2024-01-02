Телемарафон може зазнати змін: розглядають нові формати

Телемарафон «Єдині новини» може змінити свій формат, залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.

Українські телеканали розглядають нові формати для телемарафону «Єдині новини». Відповідні пропозиції вироблять найближчим часом. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, формат телемарафону був надзвичайно актуальним на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, коли зупинилася економіка країни та припинилися рекламні надходження для телеканалів.

Він зазначив, що марафон досяг мети – громадяни України могли отримати необхідну, важливу та оперативну інформацію щодо подій у країні.

«Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату», – розповів в.о. глави МКІП.

Карандєєв заявив, що найближчим часом очікується вироблення таких пропозицій. І рішення про зміну формату прийматиметься консолідовано.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді планують перевірити ефективність використання коштів на телемарафон.

Також у парламенті переконані, що телемарафон потрібно вдосконалити, інакше він «не переживе наступний рік».

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