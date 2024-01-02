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  1. В Україні

Комендатура та поліція отримала наказ перевіряти чоловіків на блокпостах Київщини, – заявили у ТЦК

17:35, 2 січня 2024
На Київщині ТЦК та поліція працюють над виявленням порушників законодавства про мобілізацію.
Комендатура та поліція отримала наказ перевіряти чоловіків на блокпостах Київщини, – заявили у ТЦК
Джерело фото: Visit Ukraine
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Комендатура та поліція Київської області отримали завдання «виявляти осіб, які порушують законодавство про мобілізацію» на блокпостах. Цю інформацію підтвердив Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише «Українська правда».

У документі ОТЦК зазначено: «З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: «у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку».

В ТЦК зазначили, що ці дії здійснюються в рамках чинного законодавства та взаємодії з правоохоронними органами.

Також відзначено, що в Київській області з 26 грудня 2023 року до 06 січня 2024 року ведуться заходи, передбачені законом України «Про правовий режим воєнного стану», що включають заходи з виявлення розвідувально-диверсійних груп.

Проте не уточнено, чи обмежено ці заходи щодо пошуку порушників на блокпостах лише на період з 26 грудня по 6 січня.

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