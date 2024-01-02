Комендатура та поліція отримала наказ перевіряти чоловіків на блокпостах Київщини, – заявили у ТЦК

Комендатура та поліція Київської області отримали завдання «виявляти осіб, які порушують законодавство про мобілізацію» на блокпостах. Цю інформацію підтвердив Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише «Українська правда».
У документі ОТЦК зазначено: «З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: «у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку».
В ТЦК зазначили, що ці дії здійснюються в рамках чинного законодавства та взаємодії з правоохоронними органами.
Також відзначено, що в Київській області з 26 грудня 2023 року до 06 січня 2024 року ведуться заходи, передбачені законом України «Про правовий режим воєнного стану», що включають заходи з виявлення розвідувально-диверсійних груп.
Проте не уточнено, чи обмежено ці заходи щодо пошуку порушників на блокпостах лише на період з 26 грудня по 6 січня.
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