В Киеве полностью восстановили электроснабжение – ДТЭК

Энергетики восстановили свет в городе.

Иллюстрация/ ДТЕК

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Киеве после масштабной атаки врага утром 2 января.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Киев полностью со светом после масштабной атаки врага. Энергетики вернули электроснабжение в Святошинский, Шевченковский, Подольский, Оболонский районы Киева», - отметили в компании.

В ДТЭК добавили, что удалось заживить около 260 тысяч семей, которые остались без электроснабжения из-за утренних обстрелов.

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