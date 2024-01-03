Чернігівська міськрада подала до суду через борг ТЕЦ від попереднього орендаря

Протягом понад 20 років попередній орендар ТЕЦ заборгував 1,4 мільярда гривень.

Джерело фото: Telegram / Олександр Ломако

Чернігівська міськрада розпочала судовий процес у зв’язку з боргом, що належить Тепловій електроцентралі (ТЕЦ), отриманому від колишнього орендаря. Про це заявив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Борг у розмірі 1,4 мільярда гривень був переданий місту після повернення ТЕЦ, що перебувала у оренді протягом понад 20 років.

Ломако зазначив, що цей борг виник внаслідок діяльності колишнього орендаря - компанії «Технова». Згідно з обставинами та законодавством, ми змушені були взяти цей борг на себе. Це було необхідним у жовтні 2023 року, щоб забезпечити Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» можливість укладення угоди на постачання газу. Цей крок гарантував укладення договорів на постачання палива.

Він підкреслив, що створені борги є відповідальністю колишнього орендаря та результатом «державної політики в сфері теплогенерації, а не Чернігова та його мешканців».

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