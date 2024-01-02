НАЗК: поліція Києва значно переплачує за користування землею під штрафмайданчики

У НАЗК заявили, що виявили в діях посадових осіб ГУ НП у Києві «ознаки злочину», а ДБР уже розпочало досудове розслідування.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Господарський суд м. Києва відкрив провадження у справі за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції про визнання недійсними договорів між господарським товариством та Головним управлінням Національної поліції у м. Києві.

Перше судове засідання призначене на 12:00 30 січня.

Про це повідомили у НАЗК.

У Агентстві пишуть, що у результаті здійснення моніторингу за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів виявили в діях посадових осіб ГУ НП у м. Києві «ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах».

«Так, під час проведення моніторингу було встановлено, що ГУ НП у м. Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства.

З’ясувалось, що це товариство не є власником землі, а також орендує цю ділянку - у Київської міської ради (КМР).

Проте замість укладення договорів суборенди землі, між товариством та ГУ НП у м. Києві підписувались договори про закупівлю послуг з оренди нерухомого майна за державні кошти.

Результатом таких дій стало створення умов для завищення вартості використання земельної ділянки», - пишуть у НАЗК та пояснюють, що за законом орендна плата за договором суборенди не може бути більшою за визначену в основному договорі оренди.

«Внаслідок таких дій посадовці ГУ НП у м. Києві за користування частиною земельної ділянки площею 3,72 га перерахували господарському товариству бюджетні кошти у розмірі, який значно перевищує орендну плату, встановлену КМР для товариства за користування ділянкою загальною площею понад 6 га», - зазначають у НАЗК.

За результатами розгляду висновку НАЗК Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування, а НАЗК звернулось до суду з позовом про визнання вищевказаних договорів недійсними.

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