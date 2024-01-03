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Скільки будуть отримувати прокурори САП в 2024 році

Як будуть рахувати посадові оклади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за новим законом.

Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади

Судді Верховного суду Ізраїлю скасували закон, прийнятий в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими».

Порядок фінансового моніторингу РЕРів оновлено, – Нацбанк

2 січня набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу стосовно політично значущих осіб – РЕР.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

  1. В Україні

З якими хворобами можуть мобілізувати до армії: перелік

07:00, 3 січня 2024
Розширено перелік хвороб, з якими українці підлягають призову.
З якими хворобами можуть мобілізувати до армії: перелік
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Міноборони восени розширило список медичних діагнозів, за яких тепер можуть призвати на військову службу.

Відтепер вважають придатними до служби всіх, хто має, наприклад, вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з легкими порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи.

Тепер від служби в армії не звільняють такі медичні діагнози: 

  • вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
  • безсимптомний ВІЛ;
  • хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • короткочасні легкі прояви психічних розладів;
  • невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);
  • хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Раніше у КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві.

Також  стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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