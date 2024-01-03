З якими хворобами можуть мобілізувати до армії: перелік

Міноборони восени розширило список медичних діагнозів, за яких тепер можуть призвати на військову службу.
Відтепер вважають придатними до служби всіх, хто має, наприклад, вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з легкими порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи.
Тепер від служби в армії не звільняють такі медичні діагнози:
- вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- короткочасні легкі прояви психічних розладів;
- невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);
- хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.
Раніше у КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві.
Також стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.
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