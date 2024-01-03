З якими хворобами можуть мобілізувати до армії: перелік

Розширено перелік хвороб, з якими українці підлягають призову.

Міноборони восени розширило список медичних діагнозів, за яких тепер можуть призвати на військову службу.

Відтепер вважають придатними до служби всіх, хто має, наприклад, вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з легкими порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи.

Тепер від служби в армії не звільняють такі медичні діагнози:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);

хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Раніше у КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві.

Також стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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