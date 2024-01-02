Як українцям за кордоном здати зразки ДНК для пошуку осіб, зниклих за особливих обставин

Громадяни, які наразі перебувають за кордоном, можуть онлайн записатися на здачу біологічних матеріалів.

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Українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть онлайн записатися на здавання зразків ДНК. Біологічні матеріали передадуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин.

Старт кампанії анонсував Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пишуть у Національній поліції.

«Щоб організувати якісний пошук, нам необхідно більше інформації. Наші громадяни можуть в електронному варіанті дистанційно заповнити цю анкету або прийти до уповноваженого в регіонах», — повідомив Міністр внутрішніх справ.

МВС реалізує проєкт спільно з International Commission on Missing Persons - ICMP (Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти). Пункти збору працюватимуть на базі закордонних представництв Державної міграційної служби України.

Заявки приймають до 15 січня 2024 року на електронну адресу [email protected]

У повідомленні необхідно вказати:

Свої контактні дані (ПІБ, номер телефону)

Адресу підрозділу, до якого плануєте звернутися й орієнтовну дату.

У Нацполіції пишуть, що попередній запис необхідний, аби визначити в яких країнах та містах є запит на відкриття додаткових пунктів відбору біоматеріалів та залучення фахівців.

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