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  1. В Україні

Не встигли на потяг через повітряну тривогу: в УЗ підказали, що робити пасажирам

07:19, 3 січня 2024
Квитки пасажирів, які не встигли на свій поїзд через повітряну тривогу, є дійсними для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.
Не встигли на потяг через повітряну тривогу: в УЗ підказали, що робити пасажирам
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В Укрзалізниці розповіли, що робити, якщо пасажир не встиг на поїзд під час повітряної тривоги.

Так, квитки пасажирів, які не встигли на свій поїзд через повітряну тривогу, є дійсними для поїздки наступним поїздом того ж напрямку. Для цього потрібно зберегти посадковий талон і показати його провідникові.

Працівники допоможуть знайти вільні місця на таких рейсах, для цього зв'яжіться з онлайн-підтримкою у месенджерах, застосунку або телефоном 0 800 503 111.

«Пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди, включно з Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком. Посадка та висадка здійснюється через підземні переходи за їх наявності, очікування на рейси обов'язково в укриттях», – додали в УЗ.

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