Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 січня набув чинності закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №3509-IX, який 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому (законопроект 10060).

Він передбачає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором. Тепер САП буде окремою юридичною особою публічного права.

Чинний керівник САП залишиться керівником САП, що утворюється на підставі нового Закону.

Прокурори та інші працівники САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора переводяться за їх згодою на відповідні посади прокурорів та працівників САП, що утворюється на підставі нового Закону, за рішенням керівника САП відповідно до затверджених структури та штатного розпису.

Прокурори, у тому числі ті, які обіймають адміністративні посади, та інші працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не надали згоди на переведення, за їх згодою можуть бути переведені до іншого підрозділу Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури.

Керівник САП уповноважений здійснювати всі дії, необхідні для утворення та організації діяльності САП, що утворюється на підставі нового Закону.

«Новій» САП передаються адміністративні будинки, транспортні засоби, засоби зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, бази даних, інше майно, що використовувалися САП на момент державної реєстрації САП за новим законом.

Оперативно-розшукові справи, кримінальні провадження, судові справи тощо, з якими працювали прокурори САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, з дня початку діяльності САП, утвореної на підставі нового Закону, вважаються такими, у яких відповідні функції здійснюють прокурори САП, утвореної відповідно до нового Закону.

Керівник САП уповноважений визначити день початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі нового Закону. Оголошення про початок діяльності САП оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генеральним прокурором за поданням керівника САП у триденний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Автор: Наталя Мамченко

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