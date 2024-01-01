1 січня набрав чинності закон, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП

САП буде ліквідовано як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором. Тепер САП буде окремою юридичною особою публічного права. Прокурори та інші працівники САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора переводяться за їх згодою на відповідні посади прокурорів і працівників САП, за рішенням керівника САП відповідно до затверджених структури та штатного розпису. Відповідні зміни передбачає Закон, який вступив в силу 1 січня 2024 року (законопроект 10060)).

Також цим законом скасовані скасовані правки Лозового та запроваджено новий порядок обчислення строків досудового розслідування. Детально про те, що зміниться у КПК ми писали раніше. Зокрема, строк досудового розслідування буде обчислюватися з моменту повідомлення особі про підозру. Законодавець передбачив, що нове правило застосовується до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності новим Законом. Тобто, до 1 січня 2024 року.

У КПК визначається, що керівником органу прокуратури також є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП)

Новий закон встановлює, що керівник САП (або в. о.), його перший заступник та заступник прирівнюються до Генпрокурора та його заступників у праві на подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, незалежно від їх участі в судовому провадженні.

Також керівник САП (в. о.), його перший заступник та заступник матимуть право доповнити, змінити або відмовитись від апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, внесених ними, керівниками, заступниками керівників підрозділів чи прокурорами САП.

Уточнено, що спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності НАБУ, вирішує Генпрокурор або керівник САП (або особа, яка виконує його обов’язки).

Все окремо: що керівник САП буде вирішувати самостійно

Рішення про утворення САП приймається Генпрокурором, а визначення структури і штату САП вже здійснює керівник САП.

Новий закон визначає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

У структурі САП окремо від Офісу Генерального прокурора утворюються підрозділи із забезпечення документообігу, у тому числі електронного документообігу (канцелярія), режимно-секретної роботи, управління персоналом, внутрішнього контролю та інші. Ці підрозділи підпорядковуються керівнику САП.

Питання організації діяльності САП вирішуються наказами, які видаються керівником САП та є обов’язковими для виконання прокурорами та іншими працівниками САП.

Порядок діяльності та повноваження підрозділу внутрішнього контролю визначаються положенням, яке затверджує керівник САП.

САП розташовується у службових приміщеннях, розташованих окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури).

До загальної структури САП входять центральний апарат і територіальні філії, що розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані територіальні управління НАБУ.

Прокурорами вищого рівня для керівників управлінь, відділів та їх заступників, прокурорів САП є керівник САП, його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керівника САП – керівник САП.

Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень.

Письмові накази адміністративного характеру щодо організації діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням керівника САП.

Керівник САП, його перший заступник і заступник у межах строку, на який їх було призначено, інший прокурор САП без їх згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури.

Керівник САП здійснює повноваження керівника органу прокуратури, передбачені КПК.

У разі відсутності керівника САП його повноваження здійснює перший заступник керівника САП, а в разі відсутності першого заступника – заступник керівника САП. На час відсутності керівника САП перший заступник керівника або заступник керівника здійснює всі повноваження керівника САП.

Таємна перевірка доброчесності та дисциплінарна відповідальність прокурорів САП

Підрозділ внутрішнього контролю САП проводить у порядку, затвердженому керівником САП, таємну перевірку доброчесності прокурорів САП.

На прокурорів САП поширюються положення розділу VI «Дисциплінарна відповідальність прокурора» закону про прокуратуру з урахуванням особливостей, встановлених змінами.

Так, дисциплінарна скарга про вчинення прокурором САП дисциплінарного проступку подається для попереднього розгляду обставин, викладених у дисциплінарній скарзі, до підрозділу внутрішнього контролю САП.

У разі надходження дисциплінарної скарги до відкриття дисциплінарного провадження, секретаріат КДКП, протягом 5 робочих днів надсилає таку дисциплінарну скаргу для попереднього розгляду підрозділу внутрішнього контролю САП. Той зобов’язаний протягом 20 днів здійснити попередній розгляд обставин, та за наявності підстав – провести службове розслідування.

За результатами попереднього розгляду матеріали службового розслідування (у разі його проведення) разом із пропозиціями щодо відкриття дисциплінарного провадження чи з відмовою надсилається до КДКП.

Цікаво, що при першому читанні пропонувалося запровадити для прокурорів САП окремий дисциплінарний орган, а не Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП). Однак, як зазначили депутати у поправках, на сьогодні КДКП і так є незалежним органом, який не підпорядковується Офісу Генерального прокурора, має особливий порядок обрання членів, а порядок її роботи та розгляду проваджень строго регламентований законом

Повноваження САП

На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру покладаються такі функції:

здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування НАБУ;

підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

У межах реалізації своїх функцій САП здійснює міжнародне співробітництво.

Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних кримінальних правопорушень у разі їх вчинення прокурором САП здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором із числа своїх заступників (крім керівника САП) або керівників департаментів Офісу Генпрокурора.

Керівник САП зокрема

затверджує штатний розпис та кошторис САП;

здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника САП;

призначає на посади та звільняє з посад прокурорів САП, призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів;

визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;

у разі необхідності визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників САП, які не є прокурорами;

у десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у САП;

забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів САП тощо.

Аудит ефективності САП

Кожні два роки, але не частіше двох разів упродовж строку повноважень керівника САП, проводиться зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності САП.

Оцінку проводить Комісія з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП у складі 3 осіб, які призначаються Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Членами Комісії з проведення оцінки можуть бути особи, які мають досвід роботи в органах досудового розслідування чи прокуратури або судах чи адвокатської діяльності, у тому числі за кордоном чи в міжнародних організаціях, не менше 5 років, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Комісія з проведення оцінки затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності САП.

Для проведення оцінки (аудиту) члени Комісії з проведення оцінки мають право:

доступу до матеріалів кримінального провадження, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у яких здійснювалося відповідними прокурорами САП та було завершене, до іншої інформації (документів) у володінні САП з урахуванням обмежень, встановлених Законом про державну таємницю;

проводити конфіденційні інтерв’ю з відповідними прокурорами САП, працівниками НАБУ, працівниками інших органів державної влади та органів правопорядку, а також з іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки (аудиту);

звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки (аудиту);

користуватися допомогою помічників. Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням покладених на них обов’язків.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії. Висновок Комісії з проведення оцінки оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора протягом 5 днів з дня його ухвалення.

Висновок Комісії має містити обґрунтування щодо ефективності чи неефективності діяльності САП.

Висновок про неефективність САП, що спричинено неналежним виконанням обов’язків керівником САП є підставою для дострокового звільнення з цієї адміністративної посади.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Офіс Генпрокурора. Фінансування діяльності Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Дисциплінарне провадження щодо керівника САП

Гарантії незалежності керівника САП забезпечуються спеціальним порядком припинення його повноважень як прокурора органів прокуратури. Його повноваження як прокурора органів прокуратури не можуть бути припинені з підстави, передбаченої пунктом 4 ч. 3 статті 51, та в порядку, визначеному ч. 2 статті 61 закону про прокуратуру.

У разі встановлення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, стосовно керівника САП підстав, що можуть свідчити про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора органів прокуратури, орган, що здійснює дисциплінарне провадження, своїм рішенням передає копії матеріалів такого дисциплінарного провадження до Комісії з проведення оцінки для прийняття відповідного рішення.

Комісія за результатами розгляду матеріалів може прийняти рішення рекомендувати Генеральному прокурору припинити повноваження керівника САП як прокурора органів прокуратури у разі вчинення дисциплінарного проступку, що свідчить про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора органів прокуратури.

Чисельність та порядок добору кандидатів у САП

Загальна чисельність працівників САП складає 15% від встановленої законом граничної чисельності центрального та територіальних управлінь НАБУ.

Призначення на посаду прокурора САП, а також на посади керівника підрозділу та заступника керівника підрозділу САП здійснюється керівником САП (в. о.) за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія.

Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:

3 особи, визначені керівником САП;

3 особи, визначені керівником САП на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Раніше ми писали, які посадові оклади будуть у САП.

Як буде проходити конкурс на керівника САП

Призначення на адміністративні посади керівника САП, його першого заступника та заступника в САП здійснюється Генеральним прокурором за результатами відкритого конкурсу.

Організація та проведення цього конкурсу здійснюються Конкурсною комісією, до складу якої входять:

3 особи, визначені Генпрокурором на підставі пропозицій Ради прокурорів України;

3 особи, визначені Генпрокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції протягом останніх трьох років.

Членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесними, а також мають не менше 5 років досвіду із здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання державного обвинувачення в суді, здійснення правосуддя або адвокатської діяльності чи діяльності (у тому числі наукової, викладацької, громадської) у сфері запобігання і протидії корупції.

Конкурсна комісія є повноважною у разі затвердження її в повному складі.

Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 членів, у тому числі не менше 2 членів Конкурсної комісії, визначених Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

У разі неможливості формування кворуму засідання упродовж 10 календарних днів або двох засідань Конкурсної комісії поспіль засідання вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів Конкурсної комісії, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Під час такого засідання рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох членів Конкурсної комісії.

Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосувало не менше 4 членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. У разі однакової кількості членів, які підтримали рішення, та кількості членів, які не підтримали його або утрималися під час голосування, або не брали участь у голосуванні незалежно від причин, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення відповідно до цього абзацу. Якщо при проведенні повторних голосувань з відповідного питання рішення відповідно до цього абзацу не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосувало не менше трьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує Офіс Генерального прокурора. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення її діяльності та її членів, у тому числі секретаріату, може здійснюватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Її рішення можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу.

Прокурори переводяться за згодою

Закон набере чинності 1 січня 2024 року. Чинний керівник САП залишиться керівником САП, що утворюється на підставі нового Закону.

Прокурори та інші працівники САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора переводяться за їх згодою на відповідні посади прокурорів та працівників САП, що утворюється на підставі нового Закону, за рішенням керівника САП відповідно до затверджених структури та штатного розпису.

Прокурори, у тому числі ті, які обіймають адміністративні посади, та інші працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не надали згоди на переведення, за їх згодою можуть бути переведені до іншого підрозділу Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури.

Керівник САП уповноважений здійснювати всі дії, необхідні для утворення та організації діяльності САП, що утворюється на підставі нового Закону.

«Новій» САП передаються адміністративні будинки, транспортні засоби, засоби зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, бази даних, інше майно, що використовувалися САП на момент державної реєстрації САП за новим законом.

Оперативно-розшукові справи, кримінальні провадження, судові справи тощо, з якими працювали прокурори САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, з дня початку діяльності САП, утвореної на підставі нового Закону, вважаються такими, у яких відповідні функції здійснюють прокурори САП, утвореної відповідно до нового Закону.

Керівник САП уповноважений визначити день початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі нового Закону. Оголошення про початок діяльності САП оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генеральним прокурором за поданням керівника САП у триденний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Автор: Наталя Мамченко

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