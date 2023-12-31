31 грудня — яке сьогодні свято, все про цей день

В Україні та світі відзначається Переддень Нового року та Всесвітня година миру.

У неділю, 31 грудня, в Україні та світі відзначається Переддень Нового року — останній день року, в який починаються урочистості із зустрічі наступного року. До прийняття григоріанського календаря Новий рік святкували в світі по-різному. в жовтні 1582 року Ватиканом за папи Римського Григорія XIII ввели григоріанський календар, яким ми всі користуємося і сьогодні.

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру. Молитва також вважається свого роду медитацією. Її можна робити у будь-який час в будь-якому зручному для вас форматі.

А ще 31 грудня День шампанського. Подія ця пов'язана не стільки з алкогольним напоєм, скільки з тим, що по всьому світі його використовують для святкування Нового року.

Крім цього, сьогодні День прийняття рішень. Ця подія є закликом до дії для тих, хто схильний до нерішучості.

Віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії.

Цього дня у минулому сталися наступні події:

1904 - Уперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді - Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 - В Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1942 - "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера;

1968 - Перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

1989 - У Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська");

1992 - Припинила існування спільна держава чехів і словаків - Чехословаччина. З 1 січня 1993 року в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки - Чеська і Словацька;

2004 - На Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі - 509 м.;

2009 - У Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

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