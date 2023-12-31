Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

  1. Общество

31 декабря — какой сегодня праздник, все об этом дне

09:38, 31 декабря 2023
В Украине и мире отмечают канун Нового года и Всемирный час мира.
31 декабря — какой сегодня праздник, все об этом дне
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В воскресенье, 31 декабря, в Украине и мире отмечается канун Нового года — последний день года, в который начинаются торжества со встречи следующего года. До принятия григорианского календаря Новый год праздновали в мире по-разному. в октябре 1582 года Ватиканом при папе Римском Григории XIII ввели григорианский календарь, которым мы все пользуемся и сегодня.

Также 31 декабря — Медитация ради мира по всему миру или Всемирный час мира. Молитва также считается своего рода медитацией. Ее можно делать в любое время в любом удобном для вас формате.

А еще 31 декабря День шампанского. Это событие связано не столько с алкогольным напитком, сколько с тем, что по всему миру его используют для празднования Нового года.

Кроме того, сегодня День принятия решений. Это событие является призывом к действию для тех, кто подвержен нерешительности.

Верующие чтят память преподобной Мелании.

В этот день в прошлом произошли следующие события:

1904 - Впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке;

1938 - В Индианаполисе впервые презентовали прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, который те выдыхали;

1942 - "Бой в Баренцевом море" или "Новогодний бой" между британскими кораблями арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Более слабые британские силы (2 крейсера, 5 эсминцев и несколько легковооруженных судов) отогнали немецкую эскадру (1 линкор, 1 тяжелый крейсер, 6 эсминцев). Из-за этого Адольф Гитлер отправил в отставку адмирала Редера;

1968 - Первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

1989 - В Киеве открыт первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Мечникова" (ныне "Кловская");

1992 - Прекратило существование совместное государство чехов и словаков - Чехословакия. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Чешская и Словацкая;

2004 - На Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий на то время в мире - 509 м.;

2009 - В Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду