31 декабря — какой сегодня праздник, все об этом дне

В Украине и мире отмечают канун Нового года и Всемирный час мира.

В воскресенье, 31 декабря, в Украине и мире отмечается канун Нового года — последний день года, в который начинаются торжества со встречи следующего года. До принятия григорианского календаря Новый год праздновали в мире по-разному. в октябре 1582 года Ватиканом при папе Римском Григории XIII ввели григорианский календарь, которым мы все пользуемся и сегодня.

Также 31 декабря — Медитация ради мира по всему миру или Всемирный час мира. Молитва также считается своего рода медитацией. Ее можно делать в любое время в любом удобном для вас формате.

А еще 31 декабря День шампанского. Это событие связано не столько с алкогольным напитком, сколько с тем, что по всему миру его используют для празднования Нового года.

Кроме того, сегодня День принятия решений. Это событие является призывом к действию для тех, кто подвержен нерешительности.

Верующие чтят память преподобной Мелании.

В этот день в прошлом произошли следующие события:

1904 - Впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке;

1938 - В Индианаполисе впервые презентовали прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, который те выдыхали;

1942 - "Бой в Баренцевом море" или "Новогодний бой" между британскими кораблями арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Более слабые британские силы (2 крейсера, 5 эсминцев и несколько легковооруженных судов) отогнали немецкую эскадру (1 линкор, 1 тяжелый крейсер, 6 эсминцев). Из-за этого Адольф Гитлер отправил в отставку адмирала Редера;

1968 - Первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

1989 - В Киеве открыт первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Мечникова" (ныне "Кловская");

1992 - Прекратило существование совместное государство чехов и словаков - Чехословакия. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Чешская и Словацкая;

2004 - На Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий на то время в мире - 509 м.;

2009 - В Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

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